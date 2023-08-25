Мошенники берут количеством

Во втором квартале, по данным ЦБ, заметно выросло число мошеннических операций со счетами клиентов, но более чем на 20% снизилась сумма похищенных средств. При этом вместе с ростом хищений через СБП существенно упала возвращаемость средств. Эксперты считают, что рост числа хищений связан со сменой тактики мошенниками, которые переключаются на более массовый сегмент. Снижение же возврата похищенных через СБП средств объясняется тем, что банки просто «проспали» атаку на этот элемент платежной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно статистике ЦБ, в апреле-июне в российской банковской системе почти до рекордного уровня выросло число операций без согласия (ОБС) клиента. Оно составило 280 тыс., больше было только в четвертом квартале 2021 года — 304 тыс. шт. Объем похищенных средств по сравнению с первым кварталом 2023 года сократился почти на 1 млрд руб., до 3,6 млрд руб., против 4,5 млрд руб. в предыдущем отчетном периоде.

Динамика объясняется резким снижением хищений через сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), которые традиционно обеспечивали наибольший вклад в общий объем потерь.

Во втором квартале по количеству хищений на них пришлось менее 13 тыс. шт., а по объему — чуть больше 1 млрд руб. Это меньше, чем в предыдущем квартале, почти в три раза по числу операций и в 2,5 раза по объему.

В результате на первое место по объему хищений вышли карты, на которые по количеству ОБС теперь приходится около 90% хищений, а объем украденных средств за квартал вырос более чем на 300 млн руб., до 1,7 млрд руб. Также увеличились хищения через систему быстрых платежей (СБП) — на две трети по количеству (до 20 тыс. шт.) и почти на 40% по объему, почти до 770 млн руб. Возврат средств, похищенных через СБП, упал с 11,6% до 1,7%.

Рост числа мошеннических операций эксперты объясняют общим ростом платежей и изменением тактики. По словам директора технического департамента RTM Group Федора Музалевского рост числа операций первого квартала 2023 года по отношению к первому кварталу 2022-го был почти трехкратным. «Пока нет данных по соотношению первого и второго кварталов 2023 года, но там также можно ожидать увеличения, а рост числа легитимных операций влечет за собой и рост мошеннических»,— уточнил он.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров отмечает, что снижение общей суммы неправомерных операций при росте их количества свидетельствует об активном применении злоумышленниками тактики «ковровых бомбардировок», когда «работе» с одним доходным клиентом с высокими (по предварительным данным) остатками средств предпочитают обработку нескольких случайных жертв. С ним согласен независимый эксперт на платежном рынке Максим Митусов, который обращает внимание, что современное мошенничество — это технологический бизнес, нацеленный на масштабирование и эффективность.

Снижение объема хищений через ДБО, по мнению Федора Музалевского, можно отнести к заслугам ЦБ, в том числе за счет закрепления требований по применению банками антифрод-систем и благодаря требованию по соответствию ДБО оценочному уровню доверия (ОУД4). Впрочем, по мнению Романа Прохорова снижение хищений через ДБО обусловлено тем, что неправомерные операции с использованием социальной инженерии были отнесены в отчетности, с учетом технологии их совершения, к операциям по картам и через СБП.

Снижение возврата похищенных средств через СБП эксперты объясняют реакцией банков на постоянный рост объема операций через систему.

По мнению Романа Прохорова, резкое снижение доли возвращаемых средств при хищениях через СБП может быть обусловлено изменением подхода кредитных организаций, которые ранее старались «более чутко и клиентоориентированно» подходить к рассмотрению претензий, в том числе по неправомерным операциям.

Максим Митусов добавляет, что, когда мошенники переключили часть внимания на СБП, банки «не очень оперативно отреагировали», пропустили атаку, но «в ближайшие два-три квартала улучшат это направление».

Максим Буйлов, Юлия Пославская