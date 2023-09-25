«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На альтернативном финансовом рынке появилась очень интересная опция для биткойна. В Комиссии по ценным бумагам и биржам в США определили активы, которые в принципе никакую доходность не приносят в отличие, допустим, от облигаций или дивидендов в различных акциях. Биткойн до недавнего времени доходность не приносил . Однако в последнее время появились сервисы, которые предлагают фиксированную доходность на определенный период по инвестициям в эту криптовалюту. Что это такое? И из чего складывается? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с консультантом финансовой платформы BitBanker Даниилом Затологиным.

Олег Богданов: Биткойн дает срочную доходность, получается некая облигация или депозит. Из чего она складывается, почему возникает?

Даниил Затологин: Отчасти доходность складывается из стоимости денег. Но в принципе, наверное, это единственный драйвер. Фактически доходность собирается синтетически через опционные конструкции, что является достаточно базовым решением для финансового инженеринга. Рассчитывается она на еженедельной основе, фиксирована и привязана к ставке Федеральной резервной системы. И пока ФРС не меняет позицию по ставке, доходность не меняется. Это работает для биткоина и для эфириума. Фактически BitBanker сделал небольшую финансовую революцию, потому что первым предоставил возможность получения именно фиксированной доходности. И выглядит это, как депозит.

Полная версия программы: