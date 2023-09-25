Два предприятия Прикамья получили поддержку от ФРП

Фонд развития промышленности (ФРП) РФ и краевой ФРП предоставили займы для компании «Арморика» и ИП Фукалов. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края со ссылкой на пресс-службу РФРП.

Пермское предприятие «Арморика» с использованием средств льготного займа расширит производство модульной технологической оснастки BriBase — станочных приспособлений для закрепления заготовок на металлообрабатывающих станках. Продукция компании предназначена заменить импортную продукцию известных мировых производителей технологической оснастки с целью повышения загрузки оборудования заказчиков, оптимизации технологии для повышения производительности, снижения времени на переналадку и материалоемкости производства. Бюджет проекта составит 70,7 млн руб., из которых 21,7 млн предоставил Фонд развития промышленности РФ по программе «Лизинговые проекты». В рамках реализации инвестпроекта компанией будет создано четыре новых рабочих места.

ИП Фукалов с производственной площадкой в Перми при поддержке ФРП проведет модернизацию производства импортозамещающей пластиковой тары — канистр на 31,5 л и бочек на 227 л. Реализация проекта предполагает снижение затрат на производство канистр путем использования собственных вторичных отходов. Бюджет проекта составит 58,5 млн руб., из которых 29,6 млн предоставил Фонд развития промышленности РФ, 15 млн — Региональный ФРП Пермского края, а еще 13,9 млн предприятие инвестирует самостоятельно.

По данным регионального минпромторга, всего с начала работы регионального фонда профинансировано 90 проектов предприятий региона на сумму 20,7 млрд руб. за счет средств Фонда развития промышленности РФ и регионального фонда. В 2022 году краевой фонд привлек 6,3 млрд руб. льготных средств на реализацию 22 инвестиционных проектов предприятий края.