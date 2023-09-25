Пенсионерам предложили поучаствовать в строительстве

Как стало известно “Ъ”, в Таганском райсуде Москвы проходит процесс по делу бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) «Омега групп». По версии следствия, фигуранты собирали крупные суммы с пенсионеров, включая ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, обещая им почти до 60% годовых за счет вложений в строительство в Германии. В деле более ста потерпевших, некоторые из которых отдали предполагаемым махинаторам по несколько миллионов рублей.

На скамье подсудимых в Таганском суде находятся десять обвиняемых в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — бывшие руководители и рядовые сотрудники «Омега групп». Один из них — Шамиль Азиев — находится под стражей, остальных суд некоторое время назад перевел из СИЗО под домашний арест.

С заявлениями в правоохранительные органы о хищении у них сбережений столичные пенсионеры начали обращаться еще несколько лет назад. По словам представляющего интересы ряда потерпевших адвоката Дениса Назарова, махинаторы действовали под вывесками самых различных структур, но по схожей схеме. Как правило, пенсионеров, привлеченных либо красочными рекламными буклетами, либо путем банального обзвона, уговаривали инвестировать сбережения под хорошие проценты. Первое время вкладчикам действительно выплачивали обещанные проценты, а через какое-то время приглашали перейти в новую организацию — КПК «Деловой центр финанс», чей офис был расположен на Большой Андроньевской улице в Москве. Там обещали 16% годовых, объясняя, что деньги будут вложены в строительство жилых домов в Германии, которое требует дополнительных оборотных средств. Чем дальше — тем больше становился обещанный процент: как говорится в материалах расследования, махинаторы обещали до 24%, а иногда и 58%.

С вкладчиками заключались договоры займа на суммы от 200–300 тысяч до нескольких миллионов рублей с выплатой процентов ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет или наличными на руки. Деятельность кооператива долго не вызывала подозрений, поскольку у него имелись все признаки преуспевающей организации — солидные офисные помещения, штат «менеджеров по работе с клиентами», красочные рекламные буклеты, интернет-сайт, книжки пайщиков и гарантийное письмо с подписью гендиректора. Ситуация стала меняться после того, как клиентам сообщили о реорганизации кооператива в ООО ПИК «Омега групп» с офисом на прежнем месте. Вкладчиков убеждали при этом, что они не только ничего не теряют, а напротив, получили «бонусы» или стали VIP-клиентами, которым полагаются премии, правда, в виде токенов криптовалюты. Таким образом, считают потерпевшие, их побуждали вносить новые суммы, что они и делали. Представитель потерпевших при этом отметил, что в гарантийных письмах, выдаваемых пайщикам при заключении договоров займа, в качестве гаранта по обязательствам «Омега групп» называлась некоммерческая кооперативная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования», хотя на ее сайте в списке страхователей ПИК не числится. По словам защитника, еще одним способом «обезопасить деятельность своей преступной структуры» было создание махинаторами ООО «Юридическая компания право и защита», задачей которого было уговаривать пострадавших от их деятельности граждан сотрудничать с целью возврата похищенных у них денег, а не обращаться в правоохранительные органы.

В итоге около двух лет назад вкладчикам стали сообщать по телефону, что «Омега групп» неудачно вложила средства в криптовалюту и обанкротилась. По предварительным данным, собранные деньги, действительно, были переведены в токены и биткойны и выведены за границу, в том числе на Украину, после чего поиск средств для возмещения ущерба стал практически невозможен. В мае прошлого года ЦБ в рамках «противодействия недобросовестным практикам» опубликовал «список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». ПИК «Омега групп» числится там как структура, «имеющая признаки "финансовой пирамиды"», «прописанная», кстати, не в Москве, а в Челябинске.

Как говорят потерпевшие, полиция сначала не очень активно вела расследование, но после вмешательства прокуратуры следствие перешло в руки сотрудников управления СКР по ЦАО столицы, и начались задержания. Всего были задержаны десять человек, а предполагаемому организатору пирамиды Владимиру Дрягину удалось скрыться за границей — по некоторым данным, в Польше. Один из фигурантов, Андрей Кочанов, был задержан последним в январе 2023 года, когда следствие было уже окончено, и помещен под домашний арест (дело в отношении него выделено в отдельное производство). Тех, кто находится сейчас под судом, в зависимости от роли каждого обвиняют в обмане от 22 до 105 человек. «Надеемся, что суд по справедливости оценит действия обвиняемых, наживавшихся на пожилых людях и не выказавших даже тени раскаяния или намерения хотя бы частично возместить причиненный ущерб обманутым пенсионерам»,— заявил “Ъ” участвующий в процессе на стороне потерпевших адвокат Ярослав Пакулин.

Сергей Сергеев