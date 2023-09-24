Главные анонсы 25 сентября — 1 октября

25 сентября, понедельник
В Вене состоится встреча главы «Росатома» Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит выставку «Иннопром. Казахстан-2023».
В Калининграде начнется международный Балтийский морской форум.
Индия и США начнут 19-е военные учения Yudh Abhyas на Аляске.
26 сентября, вторник
В Нью-Йорке (США) по запросу РФ состоится заседание Совбеза ООН о диверсии на газопроводах «Северный поток».
В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор Алексею Навальному (внесен в список экстремистов и террористов), получившему 19 лет колонии по делу об экстремизме.
27 сентября, среда
Запланирован двухдневный визит президента Южного Судана Салвы Киира в Россию.
В Москве пройдет заседание Совета Евразийской экономической комиссии.
В Пекине пройдет встреча высших административно-должностных лиц ШОС, СНГ, ОДКБ. Планируются переговоры генсека СНГ Сергея Лебедева с генсеком ШОС Чжан Мином.
28 сентября, четверг
В Москве пройдет рабочий визит спикера парламента Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса.
29 сентября, пятница
В Туле пройдет заседание Совета министров обороны государств СНГ.
В Казани состоится встреча московского формата по Афганистану. Ожидается участие и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хана Моттаки.
В Берлине пройдет встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
30 сентября, суббота
После 30 сентября Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям.
1 октября, воскресенье
Начало осеннего призыва в ВС РФ.
РФ отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов.