Главные анонсы 25 сентября — 1 октября

25 сентября, понедельник

В Вене состоится встреча главы «Росатома» Алексея Лихачева с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит выставку «Иннопром. Казахстан-2023».

В Калининграде начнется международный Балтийский морской форум.

Индия и США начнут 19-е военные учения Yudh Abhyas на Аляске.

26 сентября, вторник

В Нью-Йорке (США) по запросу РФ состоится заседание Совбеза ООН о диверсии на газопроводах «Северный поток».

В Москве Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу на приговор Алексею Навальному (внесен в список экстремистов и террористов), получившему 19 лет колонии по делу об экстремизме.

27 сентября, среда

Запланирован двухдневный визит президента Южного Судана Салвы Киира в Россию.

В Москве пройдет заседание Совета Евразийской экономической комиссии.

В Пекине пройдет встреча высших административно-должностных лиц ШОС, СНГ, ОДКБ. Планируются переговоры генсека СНГ Сергея Лебедева с генсеком ШОС Чжан Мином.

28 сентября, четверг

В Москве пройдет рабочий визит спикера парламента Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса.

29 сентября, пятница

В Туле пройдет заседание Совета министров обороны государств СНГ.

В Казани состоится встреча московского формата по Афганистану. Ожидается участие и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир Хана Моттаки.

В Берлине пройдет встреча канцлера Германии Олафа Шольца с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

30 сентября, суббота

После 30 сентября Microsoft перестанет продлевать лицензии российским компаниям.

1 октября, воскресенье

Начало осеннего призыва в ВС РФ.

РФ отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов.