На RCC Intro 28 Алексей Ульянов выиграл временное звание чемпиона мира по кикбоксингу

В Екатеринбурге прошел турнир RCC Intro 28 по смешанным единоборствам и кикбоксингу, который состоял из 12 боев, семь из них по MMA (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства). Турнир прошел на арене Академии единоборств РМК при полных трибунах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В вице-главном бое временным чемпионом мира гран-при RCC Fair Fight по кикбоксингу стал Алексей Ульянов Фото: Александр Стародумов В Екатеринбурге прошел турнир RCC Intro 28 по смешанным единоборствам и кикбоксингу. Фото: Александр Стародумов Главный поединок вечера Асылжан Бахытжанулы (Алматы) выиграл у Владимира Селивестрова (Сызрань) единогласным решением судей Фото: Александр Стародумов Следующая фотография 1 / 3 В вице-главном бое временным чемпионом мира гран-при RCC Fair Fight по кикбоксингу стал Алексей Ульянов Фото: Александр Стародумов В Екатеринбурге прошел турнир RCC Intro 28 по смешанным единоборствам и кикбоксингу. Фото: Александр Стародумов Главный поединок вечера Асылжан Бахытжанулы (Алматы) выиграл у Владимира Селивестрова (Сызрань) единогласным решением судей Фото: Александр Стародумов

Главный поединок вечера Асылжан Бахытжанулы (Алматы) выиграл у Владимира Селивестрова (Сызрань) единогласным решением судей. Он проходил в полутяжелом весе.

«Наконец-то я одержал победу в своей родной лиге. У меня забрали 20% гонорара, и, надеюсь, глава RCC мне даст бонус за победу, ведь я очень старался»,— сказал после боя победитель. «Мне только мат в голову приходит. Я застоялся в первых двух раундах, мог выходить раньше, но думал о чем-то другом»,— прокомментировал итоги боя Владимир Селивестров.

В вице-главном бое временным чемпионом мира гран-при RCC Fair Fight по кикбоксингу стал Алексей Ульянов (Прокопьевск), победив Жору Акопяна (Минск). Победителя определили единогласным решением судей.

«Я чемпион, справедливость восторжествовала. Данный бой — лучший подарок на день рождения, который я мог для себя сделать»,— рассказал чемпион. Жора Акопян признался, что не считает себя проигравшим: «Да, подняли руку Алексею, но я наносил более жесткие и акцентированные удары, что ценится в кикбоксинге. Скорее всего, в честь дня рождения ему решили отдать победу».

Другие противостояния закончились так:

Ахмед Саралиев (Грозный) победил Магомеда Кодзоева (Малгобек) техническим нокаутом в первом раунде. Категория: полулегкий вес.

Александр Новиков (Барнаул) выиграл Михаила Цапенко (Москва) единогласным решением судей. Категория: полусредний вес.

Александр Васильев (Екатеринбург) одолел в дебютном поединке Али Келата с 12 победами (Стамбул) единогласным решением судей. Категория: кикбоксинг, полусредний вес.

Гор Халатян (Екатеринбург) выиграл Сафармамада Ахмадова (Москва) на первой минуте второго раунда из-за дисквалификации соперника по решению судей. Категория: легчайший вес.

Сергей Шумаев (Новосибирск) победил Пурширмухаммада Мухаммадреза (Тегеран) единогласным решением судей. Категория: кикбоксинг, супертяжелый вес.

Жакып Туганбаев (Бишкек) одолел Артура Караваева (Екатеринбург) единогласным решением судей. Категория: полусредний вес.

Сергей Веселкин (Москва) отправил соперника в два нокдауна и нокаутировал Ахмада Багуджаева (Ош) в первом раунде, прервав его серию из пяти побед. Категория: супертяжелый вес.

Халим Назрулоев (Екатеринбург) выиграл Марсело Гуарилью (Сержипи) техническим нокаутом. Категория: кикбоксинг, легчайший вес.

Джамал Юсупов (Бурса) с разрывом в одно очко победил Сайфуллаха Хамбахадова (Грозный) единогласным решением судей. Категория: кикбоксинг, полусредний вес.

Ильяс Хамзин (Екатеринбург) нокаутировал Ричарда Годоя (Куритиба) на третьей минуте первого раунда. Категория: полусредний вес.

Александр Стародумов

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