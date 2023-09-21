Бонжур, мон амиак

В холдинге «Куйбышевазот» сообщили «Ъ-Черноземье», что продолжают работать над параметрами крупного завода аммиачных удобрений, планы по строительству которого в микрорайоне Волокно Курска привели к протестам. Накануне местные власти вернули прежний статус планируемому участку под предприятие, который в феврале они же ради компании вывели из границ города — в черте населенного пункта невозможно провести необходимый заводу магистральный газопровод. Это не стало для инвестора поводом отказываться от проекта оценочной стоимостью 75 млрд руб. В облправительстве настаивают, что его «не существует». Эксперты считают, что решения властей призваны успокоить электорат перед губернаторскими выборами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Куйбышевазоту» потребуется время для всесторонней проработки курского проекта

Фото: kuazot.ru «Куйбышевазоту» потребуется время для всесторонней проработки курского проекта

Фото: kuazot.ru

О намерении продолжить работу над проектом создания в Курской области производства аммиачных удобрений в «Куйбышевазоте» сообщили, отвечая на запрос «Ъ-Черноземье» с просьбой прокомментировать недавнее решение депутатов городского собрания Курска насчет возможной площадки предприятия. Парламентарии, напомним, во вторник проголосовали за возврат в границы облцентра 8,7 га земли, которая требовалась под инфраструктуру для завода. Горсобрание отменило собственное постановление, принятое в феврале 2023 года. Тогда участок передали из границ Курска в Ворошневский сельсовет Курского района.

Решение мотивировалось тем, что для поставок сырья на планируемый химзавод нужно построить магистральный газопровод, прокладка которого «по территории населенных пунктов не допускается», говорилось в пояснительной записке. Очередное изменение статуса участка затруднило реализацию проекта — как минимум в первоначальном виде.

В «Куйбышевазоте» сказали, что воздерживаются от комментариев «по поводу решений органов власти Курской области», но заявили, что «проект по строительству производства минеральных удобрений по-прежнему находится в стадии изучения и проработки». Во второй половине 2024 года, сообщили в холдинге, «специализированные организации» должны завершить работу над параметрами производства, «включая воздействие на окружающую среду».

«Такие масштабные капиталовложения требуют очень взвешенного подхода. Процесс подготовки решения обычно занимает от трех до семи лет… К этому времени (концу 2024-го — «Ъ») компания будет иметь полную информацию, позволяющую принять решение о целесообразности реализации проекта, требующего огромных инвестиций в условиях сложной геополитической обстановки. Иначе говоря, стоит ли игра свеч»,— сказали в пресс-службе «Куйбышевазота». Там заверили, что «после изучения всех аспектов проекта необходимая в соответствии с законом информация будет доведена до общественности и руководства Курской области».

В феврале новости о постановлении городских депутатов, фактически создававшем условия для инвестора, вызвали протесты жителей курского микрорайона Волокно, располагающегося рядом с перспективной площадкой завода. Граждане выступали против проекта в сети и на улицах, а также пытались оспорить позицию властей в суде. На фоне протестов местные власти начали опровергать планы по строительству завода. Губернатор Роман Старовойт заявлял, что будет «стоять на защите экологии», а «вопрос строительства производства удобрений в Курске, Курском районе, Курской области сегодня не рассматривается».

В правительстве Курской области продолжают придерживаться этой позиции. Там заявили «Ъ-Черноземье», что якобы «проект строительства завода минеральных удобрений даже не разрабатывается». «Переговоры о выделении больших объемов газа для его работы не ведутся, и сам вопрос строительства завода, таким образом, даже не рассматривается»,— сказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облправительства.

На вопросы «Ъ-Черноземье» о том, предлагались ли холдингу другие участки, там не ответили.

Проект «Куйбышевазота» по строительству в Курской области крупного химзавода был анонсирован еще в 2019 году самими властями. По данным на февраль, холдинг планировал построить на принадлежащей его структуре ООО «Курскхимволокно» площадке комплекс по производству минеральных удобрений из природного газа. Его мощность могла составить 200 тыс. т аммиака, 800 тыс. т карбамида и 365 тыс. т карбамидно-аммиачной смеси в год. Объем инвестиций — более 75 млрд руб. Ожидалось создание порядка 200 рабочих мест. «Куйбышевазот» еще 23 августа 2022 года зарегистрировал местное юрлицо под проект — ООО «Курсказот» — в Силикатном проезде, 12а, в Сеймском округе Курска. Юрлицо продолжает деятельность.

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что акции протеста против строительства химзавода «превзошли все известные в регионе случаи по своему напору и решительности». Это, по мнению господина Слатинова, «стало полной неожиданностью» для курских властей и сделало их решения по взаимодействию с инвестором политически мотивированными.

«Протесты по поводу “Курсказота” стали самым серьезным вызовом для курского губернатора за все время его работы в регионе. Ситуацию удалось переломить лично главе территории. Его визит к протестующим прошел крайне нервно, и только сам Роман Старовойт знает, что ему тогда пришлось испытать и пережить»,— считает господин Слатинов. По мнению эксперта, «избранный губернатором вариант решения проблемы в стиле “разрубить узел”» — сделать заявление о том, что строительства завода не будет,– был «абсолютно правильным».

«Регион вместе со страной постепенно входит в президентскую кампанию, которая в Курской области в 2024 году перейдет в губернаторскую. В этих условиях лучше вообще убрать из общественного поля даже потенциально раздражающие факторы, так что отзыв решения об отчуждении земли должен был сыграть стабилизирующую роль, продемонстрировав “окончательное решение” недавнего болезненного вопроса»,— считает Владимир Слатинов.

Сергей Калашников