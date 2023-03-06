Губернатор: строительство крупного химзавода в Курске не рассматривается «сегодня»

Глава Курской области Роман Старовойт на еженедельном совещании в правительстве региона в очередной раз прокомментировал резонансную тему со строительством холдингом «Куйбышевазот» производства аммиачных удобрений за 75 млрд руб. в микрорайоне Волокно Курска. Господин Старовойт заявил, что этот проект «сегодня не рассматривается», в том числе и на других площадках в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kuazot.ru Фото: kuazot.ru

«Вопрос строительства завода по производству удобрений в Курске, Курском районе, Курской области, сегодня не рассматривается. Точка»,— сказал губернатор.

Проект, напомним, предполагалось реализовать на площадке входящего в холдинг «Куйбышевазот» завода «Курскхимволокно». Его мощность могла составить 200 тыс. т аммиака, 800 тыс. т карбамида и 365 тыс. т карбамидно-аммиачной смеси в год. Объем инвестиций — более 75 млрд руб. Власти рассчитывали на создание порядка 200 рабочих мест. Другие параметры не раскрывались. «Куйбышевазот» еще 23 августа 2022 года зарегистрировал местное юрлицо под проект — ООО «Курсказот».

Во второй половине февраля жители микрорайона Волокно, примыкающего к площадке будущего химзавода, в соцсетях заявили о намерении обратиться в администрацию президента РФ. Опубликованные на Сhange.org и во «ВКонтакте» петиции против строительства собрали более 20 тыс. подписей. В нескольких сообществах в Telegram и других мессенджерах, где координируются активисты, было свыше 5 тыс. участников. Они опасались, что химзавод будет работать «в непосредственной близости к жилой застройке», что может привести «к экологической катастрофе».

Власти и инвесторы в течение почти месяца пытались переубедить местных жителей, выступающих против строительства. Губернатор Роман Старовойт обещал «стоять на защите экологии». В «Куйбышевазоте» опровергали риски проекта и предупреждали, что могут перенести его в другой регион, а Курская область тогда «потеряет деньги». На фоне этого городское собрание в Курске уже принимало решения, необходимые для реализации планов инвестора.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Будьте удобры»

Сергей Калашников

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