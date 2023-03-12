Курская активистка Татьяна Бондаренко заявила об обысках у себя дома

Известная в Курске активистка Татьяна Бондаренко на своей странице «ВКонтакте» рассказала об обысках, которые провели у нее дома и в офисе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Проверяющие и не скрывают, что их активность связана с моей позицией против строительства завода азотных удобрений в Курске, — написала госпожа Бондаренко. — За последние дни не раз слышала, что ''Химволокно'' пытается надавить на людей, выступающих против завода или подписавших петицию, угрожая увольнениями. Но знаете, эти все разговоры казались такими мелочными и нереальными. Мы же живем в правовом государстве. Да, я по-прежнему в это верю, хотя и не раз сама сталкивалась с вопиющими нарушениями».

По словам Татьяны Бондаренко, следователи провели обыски по уголовному делу, не связанному с ее работой: «Материалы, по которым обыск начат, скрыты и мне не дали ознакомиться с ними, даже прочитать. Хотя как минимум, обязаны предоставить постановление о проведении обыска. Запретили приглашать адвоката».

Госпожа Бондаренко подчеркнула, что никогда не призывала к незаконным митингам и мероприятиям, хотя не раз высказывалась против строительства завода в городе рядом с жилыми домами. 11 марта она планировала провести митинг, но местные власти его не согласовали. Активистка отметила, что в области можно найти много более подходящих мест для предприятия. Напомним, проект строительства холдингом «Куйбышевазот» производства аммиачных удобрений за 75 млрд руб. в микрорайоне Волокно в Курске ранее вызвал критику от местных жителей и общественников.

Сергей Толмачев