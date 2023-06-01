Жители Курска не смогли через суд отменить итоги голосования депутатов в пользу строительства аммиачного завода

Промышленный районный суд Курска отказал Ольге Кашиной в удовлетворении иска к депутату Курского городского собрания Дмитрию Евдокимову о защите чести и достоинства, сообщила пресс-служба суда.

Истица мотивировала свои требования действиями ответчика, который в здании администрации города, в присутствии большого количества людей заявил, что заручился ее поддержкой по вопросу строительства около ее места жительства опасного производства. Так госпожа Кашина охарактеризовала процесс голосования депутата от имени городских жителей, и ее в том числе, «за» отчуждение 8,7 га и передачи участка в Курский район для последующего строительства газопровода по ходатайству предприятия «Куйбышевазот».

Однако депутат Дмитрий Евдокимов через представителя опроверг личное знакомство с истицей и знание о ее месте жительства. Кроме того, он заявил также, что факт голосования депутатом не может служить основанием для его привлечения к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной статье 152 ГК РФ. Ведь в этом случае имеет место реализация действий, соответствующих статусу депутата.

Владимир Зоркий