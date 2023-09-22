Emperium увеличит производство судов на электротяге

Судостроительный завод Emperium (ООО «Эмпериум», входит в Sitronics Group), специализирующийся на производстве судов на электротяге, расширит производственные мощности в Отрадном (Ленобласть). Верфь планирует к 2025 году выпускать до 20 судов полного цикла производства в год, сейчас объем составляет не более 16 судов и осуществляется только сборка на базе поставляемых корпусов. По словам экспертов, такие планы вполне реалистичны. Сумму инвестиций в новые мощности они оценивают в 1 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ООО «Эмпериум» планирует к 2025 году выпускать до 20 судов полного цикла производства в год, сейчас объем составляет не более 16 судов и осуществляется только сборка на базе поставляемых корпусов

Фото: сайт компании emperium ООО «Эмпериум» планирует к 2025 году выпускать до 20 судов полного цикла производства в год, сейчас объем составляет не более 16 судов и осуществляется только сборка на базе поставляемых корпусов

Фото: сайт компании emperium

Судостроительный завод Emperium расположен в городе Отрадное Ленинградской области. Как сообщил «Ъ-СПб» генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов на выставке «Нева 2023», планируется расширение существующей площади верфи на смежной территории с окончанием строительства ориентировочно к началу 2025 года.

«В настоящее время в Отрадном проводятся проектно-изыскательские работы, от результата которых будет зависеть точный срок ввода новых мощностей, которые планируется оснастить современным технологическим оборудованием с автоматизированными системами управления. В оснащении мы, конечно, ориентируемся на российское машиностроение. Пока мы ставим ориентировочный срок 2024–2025 годы»,— отметил Андрей Гурленов.

Спикер уточнил, что сейчас сборочное производство верфи предполагает возможность собирать до 16 судов на электротяге в год. После расширения производственных мощностей объем производства составит до 20 судов в год при полном цикле производства. Сейчас на верфи производится только сборка на базе поставляемых корпусов.

Осенью 2022 года компания запустила серийное производство судов на электротяге для пассажирского судоходства. Предприятие уже строит и поставляет заказчикам несколько вариантов судов речного и озерного типов вместимостью от 50 до 130 пассажиров на борту: водный автобус-электроход для городских пассажирских перевозок Ecobus, а также электрокатамаран для прогулочных и туристических рейсов Ecocruiser. В этом году электросуда Emperium уже курсируют в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде. Еще одно судно планируется для Перми.

По словам Андрея Гурленова, расширение площади позволит также строить электросуда длиной до 35 м спусковым весом до 200 тонн.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эмпериум» зарегистрировано в 2019 году. Основная доля предприятия в 50,2% принадлежит Sitronics Group (входит в АФК «Система»), сделка по приобретению контрольной доли состоялась в прошлом году. Далее доли распределены между ООО «Ситроникс Электро» (14,98%) и бизнесменами Андрианом Правдиным (20,36%), Андреем Смирновым (13,57) и Алексеем Зюзиным (1,06%). Основным заказчиком судов является крупный российский оператор речных круизов и туристический оператор полного цикла «Водоходъ».

По словам гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, объем инвестиций может составить до 1 млрд рублей. «Серийный выпуск позволяет добиться хороших показателей по себестоимости и при этом обеспечить хорошие сроки строительства. Интерес будет высокий, если учитывать, что в Москве суда эффективно работают, то для Петербурга это тоже очень перспективно. Важным преимуществом верфи является то, что они импортозамещенные и локализованные. Сейчас, учитывая нестабильность курса рубля, сложности с поставками некоторых комплектующих, ожидать, что кто-то из конкурентов запустит аналогичное производство в сжатые сроки, не стоит. Проект перспективный, сложностей не возникнет»,— комментирует Михаил Бурмистров.

Александр Тимофеев, доцент РЭУ имени Плеханова, добавляет, что увеличение мощности до 20 судов в год может удешевить их производство до 30%. «Похоже, что верфь Emperium настроена заниматься массовым производством судов на электротяге разного класса — и морских, и речных. Спрос будет, вопрос только в обеспечении инфраструктуры зарядных станций»,— подытожил эксперт.

Алла Михеенко