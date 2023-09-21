Бывшему инспектору Ростехнадзора вынесли приговор за взятку от руководства шахты «Листвяжная»

В Кемеровской области Беловский горсуд вынес приговор бывшему главному госинспектору Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергею Винокурову, сообщает Генпрокуратура РФ. Его приговорил его к 3 годам исправительной колонии с лишением права занимать определенные должности сроком на 1 год,

Установлено, что с сентября 2020 по сентябрь 2021 года обвиняемый через посредника получил от директора угольного предприятия взятку в виде каменного угля. За это чиновник должен был провести формальную проверку требований безопасности на шахте «Листвяжная».

На предварительном следствии Сергей Винокрув отказался признавать свою вину, сообщили в СК РФ Кемеровской области. В настоящее время на его имущество наложен арест, также отмечается, что в период проведения следствия фигурант был под стражей по другому делу.

Сергей Винокуров был арестован в ноябре 2021 года по обвинениям в халатности при проведении проверок «Листвяжной». В начале июля Беловский горсуд вынес приговор в отношении директора ООО «Шахта «Листвяжная» Сергея Махракова, который и давал взятки углем в интересах Сергея Винокурова. Приговор в виде двух лет лишения свободы вступил в силу 18 августа.

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Александр Киселев