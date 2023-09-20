Депутаты предложили разработать новый бренд Перми

Депутаты Законодательного собрания Пермского края предложили краевому минкульту разработать новый бренд Перми вместо бренда «Пермь-300». С такой инициативой сегодня на комитете регионального парламента по промышленности, экономической политике и налогам выступил депутат Анатолий Маховиков. Его поддержали остальные члены комитета, отметив, что бренд «Пермь-300» скоро несколько утратит свою актуальность, так как юбилейный для краевой столицы год закончится, и в следующем году Перми исполнится уже 301 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Министр культуры Пермского края Алла Платонова сообщила депутатам, что в министерстве над этим «думают» и обязательно представят новую идею, «как только будет что представить».

Напомним, в ноябре 2021 года был утвержден проект брендбука к 300-летию Перми, на основе которого были разработаны правила использования фирменных элементов для сувенирной продукции, оформления общественных пространств и брендирования мероприятий, посвященных юбилею города. Позже АНО «Агентство новых технологий», которая занималась подготовкой к празднованию, зарегистрировала товарный знак «300 Триста лет Перми». Использование бренда сегодня свободное и бесплатное, единственное условие — соблюдение требований брендбука и согласование макетов брендирования с краевыми властями.

По данным микульта Прикамья, на данный момент бренд используют более 50 товаропроизводителей региона, всего под ним выпускается около 70 наименований сувенирной продукции. В Перми действует 54 официальных точки продажи сувениров к 300-летию города. Также в начале октября в ТРЦ «iMall Эспланада» должен открыться брендшоп, где будет продаваться дизайнерская одежда с пермской символикой.