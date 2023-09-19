Задержаны сотрудники белгородских КСП и фонда содействия реформированию ЖХК

Сотрудники управлений ФСБ и Следственного комитета России по Белгородской области задержали инспектора местной Контрольно-счетной палаты и специалиста отдела строительного контроля Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе УФСБ, им предъявлено обвинение.

По версии следствия, 14 сентября этого года фигуранты дела получили от генерального директора одной из коммерческих организаций 2,3 млн руб. за совершение незаконных действий в ее интересах. В частности, за вознаграждение они якобы должны были не включать в служебную документацию сведения о нарушениях, выявленных в ходе проверки эффективности использования бюджетных средств при проведении капремонта многоквартирного дома в одном из населенных пунктов Белгородской области.

Как уточнили в Следственном комитете, суд по ходатайству следствия избрал обвиняемым меру пресечения в виде запрета определенных действий. Имена обвиняемых не раскрываются.

Сергей Толмачев

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