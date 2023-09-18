Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому срок российского продовольственного эмбарго продлевается до конца 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых товаров из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии, которые ввели санкции в ответ на присоединение Крыма к России. Согласно указу, действие экономических мер, введенных 6 августа 2014 года, продлевается с 1 января по 31 декабря 2024 года.

В 2014 году под запрет импорта попали в том числе мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Россия ежегодно продлевает запрет на импорт, начиная с 2015 года. По данным на октябрь 2022 года, Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции.

Полина Мотызлевская