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Коммерсантъ FM
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Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому срок российского продовольственного эмбарго продлевается до конца 2024 года.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

В августе 2014 года Россия запретила импорт некоторых товаров из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии, которые ввели санкции в ответ на присоединение Крыма к России. Согласно указу, действие экономических мер, введенных 6 августа 2014 года, продлевается с 1 января по 31 декабря 2024 года.

В 2014 году под запрет импорта попали в том числе мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты и молочная продукция из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Россия ежегодно продлевает запрет на импорт, начиная с 2015 года. По данным на октябрь 2022 года, Россельхознадзор выявил и уничтожил 36,17 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции.

Полина Мотызлевская

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