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обновлено 14:32

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 сентября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

14:32. В Воронежской области 21 муниципальному образованию могут компенсировать 329,3 млн руб. расходов на содержание беженцев из Украины и регионов РФ, где введен максимальный или средний уровень реагирования. Проект такого постановления появился на сайте облправительства.

14:01. РСЧС: ведется обстрел села Гордеевка Кореневского района Курской области.

13:55. 8 сентября 34-летний житель Курской области Иван Исканцев погиб в ходе СВО, сообщили в правительстве Курской области. Он получил под Бахмутом тяжелое ранение, несовместимое с жизнью. В СВО принимал участие с февраля 2022 года — в звании майора. Был заместителем командира батальона по вооружению.

12:16. Найденный в Воронежской области беспилотный летательный аппарат во время осмотра сотрудниками Росгвардии взорвался. Об этом сообщает издание De facto.

11:19. 10:44. Все формы поддержки, в том числе единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб., с 1 ноября будут распространены на всех военнослужащих, участвующих в СВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

11:09. Под обстрел ВСУ попало село Глотово Грайворонского горокруга Белгородской области, из-за чего нет электричества в селах Глотово и Безымено. Пострадавших нет. — губернатор Вячеслав Гладков.

11:06. За прошедшие сутки ВСУ использовали 111 различных боеприпасов, чтобы нанести удары по Белгородской области, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в рамках ежедневной сводки. Пострадавших в результате атак нет, зафиксирован ряд разрушений.

10:34. В результате очередного обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины пострадала местная жительница, она доставлена в больницу. Об этом губернатор Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

10:11. Поселок Теткино Глушковского района Курской области дважды обстреляли ВСУ утром 18 сентября. Зафиксировано попадание 21 снаряда. Пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.

10:03. Сегодня ночью в 0:29 неизвестные подожгли конструкцию в виде буквы Z, установленную возле пр. Ватутина в Белгороде, сообщил мэр облцентра Валентин Демидов. Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию.

09:44. МЧС сообщает об обстреле сел Глотова и Гора-Подол Грайворонского горокруга Белгородской области, жителей просят спуститься в укрытия.

09:28. РСЧС: ведется обстрел села Глотова Грайворонского горокруга Белгородской области.

08:16. ВСУ обстреливают поселок Теткино Глушковского района Курской области — РСЧС.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 сентября

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