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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 сентября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

8:20. В Белгородской области начинаются выплаты тем жителям, у кого полностью разрушено жилье или в котором невозможно проживать из-за повреждения несущих конструкций либо запрета силовиками в силу оперативной обстановки. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. «Выплаты положены тем, у кого нет второго жилья, у кого есть постоянная прописка, у кого есть на руках договор на аренду снимаемого жилья. Обращаться нужно в администрацию районов и округов, городов или в органы социальной защиты»,— пояснил глава региона.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 14 сентября

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