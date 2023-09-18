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За минувшие сутки ВСУ нанесли по Белгородской области 111 ударов

За прошедшие сутки ВСУ использовали 111 различных боеприпасов, чтобы нанести удары по Белгородской области. Такие данные приводит губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в рамках ежедневной сводки. По его информации, пострадавших в результате атак нет. В В Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах зафиксирован ряд разрушений.

  • В Белгородском районе по селу Красный Хутор ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — 29 гранатометных, по селу Журавлевка — девять артиллерийских снарядов и два неустановленных боеприпаса. Также в Журавлевке сбросили с беспилотника взрывное устройство и два осколочных боеприпаса. Над поселком Майский сбили беспилотник самолетного типа.
  • В Валуйском горокруге под минометный обстрел попало село Вериговка, установлено четыре прилета. Также в Вериговке сбросили с беспилотника неизвестное взрывное устройство. По селу Старый Хутор со стороны Украины выпустили десять снарядов из РСЗО «Град» и два снаряда из ствольной артиллерии. В результате обстрела повреждения выявлены в семи частных домах и одном магазине: выбиты окна, посечены фасады и заборы, разрушен гараж, нарушено электроснабжение (уже восстановлено).
  • В Грайворонском горокруге по окраинам села Заречье-Первое выпущено два минометных снаряда, по окраине села Дроновка — три. Также из миномета обстреляно село Козинка — зафиксировано три прилета. Повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены заборы и кровля.
  • В Краснояружском районе под артобстрел попала окраина села Вязовое, установлено четыре прилета.
  • В Шебекинском горокруге по селу Новая Таволжанка выпущено 12 минометных снарядов, по селу Сурково — четыре артиллерийских снаряда, по поселку Красное — два минометных снаряда, по МАПП «Шебекино» — 13. В селе Середа сбросили с беспилотника одно взрывное устройство. Два минометных снаряда также выпустили со стороны Украины по Шебекину. В результате обстрела на одном из промпредприятий оказались поврежденными панели на отгрузочной площадке.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова

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