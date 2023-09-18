Пострадавшим от обстрелов курянам выплатят компенсацию из резервного фонда

Все жители Курской области, пострадавшие «в результате террористических атак с территории Украины», могут претендовать на единовременную материальную помощь из резервного фонда правительства региона. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

«Для пострадавших, проходивших стационарное лечение, предусмотрена выплата 200 тыс. руб., для находившихся на амбулаторном лечении — 100 тыс. руб. Родственникам погибших жителей региона выплачивается единовременная помощь в размере 1 млн руб. в равных долях на каждого члена семьи»,— отметил глава региона, уточнив, что для получения выплат нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства.

Ранее депутаты курского горсобрания установили компенсацию жителям облцентра за частичное повреждение или утрату принадлежащих им транспортных средств в результате взрывов, обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины или терактов. Размер выплаты будет определяться на основании независимой оценки рыночной «стоимости ущерба». При этом он не может превышать 1 млн руб. «по каждому факту причиненного вреда» на одну машину.

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Валерия Розбот