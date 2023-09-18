Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины, есть разрушения

Поселок Теткино Глушковского района Курской области дважды обстреляли со стороны Украины утром 18 сентября. Зафиксировано попадание 21 снаряда. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

Повреждены коммуникации: некоторые улицы Теткино остались без света, воды и газа. «Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам»,— сказал глава региона.

Также повреждены крыши, фасады и заборы 11 частных домовладений. Господин Старовойт пообещал, что собственникам будет оказана помощь в ремонте.

На выходных ВСУ активно обстреливали Курскую область. При атаке села Плехово Суджанского района погиб 30-летний мирный житель. Еще три человека пострадали при ударах по деревне Успеновка Кореневского района.

Алина Морозова

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