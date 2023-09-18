В результате обстрела ВСУ курского поселка ранена женщина

В результате очередного обстрела поселка Теткино Глушковского района Курской области со стороны Украины пострадала местная жительница. Об этом губернатор Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале. Он уточнил, что женщина госпитализирована с ранениями средней степени тяжести. Необходимую помощь ей уже оказывают в Глушковской ЦРБ.

Кроме того, в результате прямого попадания снаряда в поселке загорелся дом, пожарные расчеты уже занимаются его тушением.

Утром 18 сентября Роман Старовойт уже сообщал об обстрелах поселка Теткино. По его словам, зафиксировано попадание 21 снаряда, повреждены крыши, фасады и заборы 11 частных домов.

После начала СВО на Украине приграничные территории Белгородской и Курской областей обстреливаются почти ежедневно. С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

Подробнее о том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова