Процесс передачи ТЮЗа в краевую собственность в сентябре не будет запущен

Как стало известно «Ъ-Прикамье», вопрос о передаче Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ) в региональную собственность не будет рассмотрен на сентябрьском пленарном заседании городской думы Перми. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Источник в мэрии пояснил, что документ не успели внести на рассмотрение сентябрьского пленарного заседания гордумы по процедурным моментам. Ожидается, что вопрос на рассмотрение будет внесен на октябрьское заседание органа власти.

В мае директор ТЮЗа Артем Агеев обратился к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с открытым письмом, в котором попросил взять театр на содержание бюджета Прикамья и с 1 января 2024 года перевести его в подчинение регионального министерства культуры. Свою просьбу господин Агеев объяснил конфликтом между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города.