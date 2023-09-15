Руководителям и экс-совладельцу «Телты» продлили арест

Хамовнический райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей гендиректору ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» Алексею Высокову, главбуху Елене Гришиной и бывшему совладельцу компании Игорю Морозову. Как сообщает Properm.ru, в СИЗО они пробудут до 2 ноября текущего года. Все трое проходят обвиняемыми по делу о хищении средств в рамках исполнения контрактов на поставку телефонных аппаратов для Минобороны в 2014–2023 годах. Его расследованием занимается Главное военно-следственное управление СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фигурантами дела также являются неназванные сотрудники Главного управления связи Минобороны и военных представительств. По материалам дела, показания против топ-менеджеров «Телты» дали свидетели, в отношении будущих обвиняемых долго проводились оперативные мероприятия.