Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

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|Локация
|Средняя цена (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|Сентябрь 2022
|Август 2023
|Сентябрь 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|324,6
|328,6
|332
|1,00%
|2,30%
|Санкт-Петербург
|242,6
|236
|247,1
|4,70%
|1,90%
|Казань
|176,9
|192,2
|197,1
|2,50%
|11,40%
|Краснодар
|130,8
|155,9
|159,2
|2,10%
|21,70%
|Нижний Новгород
|137,3
|147,6
|158
|7,00%
|15,10%
|Новосибирск
|129,2
|131,1
|136,6
|4,20%
|5,70%
|Екатеринбург
|124,4
|129,2
|134,7
|4,30%
|8,30%
|Омск
|114,3
|123
|131,7
|7,10%
|15,20%
|Красноярск
|112,7
|123,7
|130,1
|5,20%
|15,40%
|Уфа
|125
|127,1
|130
|2,30%
|4,00%
|Ростов-на-Дону
|118,9
|118,6
|121,7
|2,60%
|2,40%
|Пермь
|104,8
|117,4
|120,4
|2,60%
|14,90%
|Челябинск
|90,9
|104
|109,3
|5,10%
|20,20%
|Волгоград
|90
|101
|107,1
|6,00%
|19,00%
|Самара
|106,6
|106,4
|106,5
|0,10%
|-0,10%
|Воронеж
|98,8
|95,3
|98,4
|3,30%
|-0,40%
|Московская область
|166,1
|166
|170,6
|2,80%
|2,70%
|Ленинградская область
|149,6
|142,1
|146
|2,70%
|-2,40%