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Коммерсантъ FM
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Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%)
Сентябрь 2022 Август 2023 Сентябрь 2023 За месяц За год
Москва 324,6 328,6 332 1,00% 2,30%
Санкт-Петербург 242,6 236 247,1 4,70% 1,90%
Казань 176,9 192,2 197,1 2,50% 11,40%
Краснодар 130,8 155,9 159,2 2,10% 21,70%
Нижний Новгород 137,3 147,6 158 7,00% 15,10%
Новосибирск 129,2 131,1 136,6 4,20% 5,70%
Екатеринбург 124,4 129,2 134,7 4,30% 8,30%
Омск 114,3 123 131,7 7,10% 15,20%
Красноярск 112,7 123,7 130,1 5,20% 15,40%
Уфа 125 127,1 130 2,30% 4,00%
Ростов-на-Дону 118,9 118,6 121,7 2,60% 2,40%
Пермь 104,8 117,4 120,4 2,60% 14,90%
Челябинск 90,9 104 109,3 5,10% 20,20%
Волгоград 90 101 107,1 6,00% 19,00%
Самара 106,6 106,4 106,5 0,10% -0,10%
Воронеж 98,8 95,3 98,4 3,30% -0,40%
Московская область 166,1 166 170,6 2,80% 2,70%
Ленинградская область 149,6 142,1 146 2,70% -2,40%

Источник: данные «ЦИАН.Аналитики».

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