Динамика цен на новостройки в крупнейших городах России

Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) Сентябрь 2022 Август 2023 Сентябрь 2023 За месяц За год Москва 324,6 328,6 332 1,00% 2,30% Санкт-Петербург 242,6 236 247,1 4,70% 1,90% Казань 176,9 192,2 197,1 2,50% 11,40% Краснодар 130,8 155,9 159,2 2,10% 21,70% Нижний Новгород 137,3 147,6 158 7,00% 15,10% Новосибирск 129,2 131,1 136,6 4,20% 5,70% Екатеринбург 124,4 129,2 134,7 4,30% 8,30% Омск 114,3 123 131,7 7,10% 15,20% Красноярск 112,7 123,7 130,1 5,20% 15,40% Уфа 125 127,1 130 2,30% 4,00% Ростов-на-Дону 118,9 118,6 121,7 2,60% 2,40% Пермь 104,8 117,4 120,4 2,60% 14,90% Челябинск 90,9 104 109,3 5,10% 20,20% Волгоград 90 101 107,1 6,00% 19,00% Самара 106,6 106,4 106,5 0,10% -0,10% Воронеж 98,8 95,3 98,4 3,30% -0,40% Московская область 166,1 166 170,6 2,80% 2,70% Ленинградская область 149,6 142,1 146 2,70% -2,40%