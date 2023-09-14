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Коммерсантъ FM
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«Разворот может случиться не только с Арменией»

Дмитрий Дризе — об отношениях России с союзниками

Армения готовится ратифицировать Римский статут. Об этом 13 сентября заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, решение необходимо для укрепления безопасности страны. Ранее президент России Владимир Путин исключил наличие какого-либо разворота в отношениях с республикой. Тем временем российский МИД выразил демарш Азербайджану по причине неполного признания отечественных выборов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит признаки определенного кризиса в отношениях Москвы с ближайшими союзниками.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Никол Пашинян дал очередное интервью, на этот раз газете Politico. Премьер Армении повторил тезис, который озвучил и ранее — на Россию как на гаранта безопасности более полагаться нельзя. В принципе, он понимает суть дела — явно не до того сейчас союзнику. Понимать-то понимает, но по факту получается, что миротворцы российские свою миссию в Карабахе провалили.

Чего Ереван ждет от союзников на фоне возможной эскалации с Азербайджаном

Выступая в парламенте, Пашинян объяснил, что страна намерена полностью ратифицировать Римский статут. Но это не из-за желания досадить России, а исключительно для укрепления собственной безопасности. Нелишним будет напомнить на всякий случай, что Римский статут — это в том числе и признание компетенции Международного уголовного суда в Гааге. Да, того самого, что выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

И еще нужно добавить для полноты картины, что Армения проводит совместные учения с США. Их нельзя назвать масштабными и на что-то влияющими, но с политической точки зрения неприятно. Особенно учитывая тот факт, что Ереван отказался проводить у себя маневры ОДКБ и, как считается, вполне может покинуть эту организацию. Это прямо вытекает из его слов относительно того, что Россия — более не гарант безопасности Армении. А кто тогда? Запад, кто же еще. Пашинян и об этом говорит — ближе нужно быть к Европе и Америке.

Тем временем Владимир Путин, выступая на экономическом форуме во Владивостоке, заверил аудиторию: никаких проблем с Арменией у России нет, равно как и с премьер-министром Пашиняном — никто никуда не разворачивался, все у нас нормально. Проблемы в Карабахе, конечно, остаются, но исключительно гуманитарного характера.

Интерпретировать это можно следующим образом: мы боевые действия вам остановили? Остановили. Армянские власти признали этот район частью Азербайджана? Признали. Какие тогда к нам претензии? Вот теперь и разбирайтесь сами. Мы вам столько лет предлагали разные варианты выхода из кризиса, но вы не услышали. Так что претензии не принимаются.

Как Никол Пашинян объяснил ратификацию Римского статута

Как Никол Пашинян объяснил ратификацию Римского статута

Не будем открывать дискуссию на тему того, есть у нас с Арменией разворот или нет. Обратим свои взоры на Азербайджан. С ним-то у нас все нормально? Но вот МИД РФ выражает партнерам демарш. Баку, оказывается, не полностью признает российские выборы. Имеются ввиду те районы, которые Москва считает своими, но с этим, так сказать, не все согласны. И Азербайджан в их числе. Кажется, что разворот у нас может случиться не только с Арменией. Вот и с Казахстаном не все ладно. И опять из-за того же самого — из-за Украины.

Известные юмористы съездили на те самые вышеуказанные территории, и вроде бы после этого у них начались трудности с казахстанскими гастролями. Собственно, как может не случиться разворота, когда у нас по телевизору говорят, мол, нужно через дружественную Грузию и союзную Армению в Иран пробить прямой коридор. Может быть, мы чего-то не понимаем? Это такой новый вид союзнических отношений. Но Запад, каким бы плохим он ни был, ничего подобного не требует. Напротив, сладкими речами заманивает в сети свои порочные. И если так дальше пойдет, многие дружественные ныне страны могут и не устоять.

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