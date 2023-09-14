«Разворот может случиться не только с Арменией»

Армения готовится ратифицировать Римский статут. Об этом 13 сентября заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, решение необходимо для укрепления безопасности страны. Ранее президент России Владимир Путин исключил наличие какого-либо разворота в отношениях с республикой. Тем временем российский МИД выразил демарш Азербайджану по причине неполного признания отечественных выборов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит признаки определенного кризиса в отношениях Москвы с ближайшими союзниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Никол Пашинян дал очередное интервью, на этот раз газете Politico. Премьер Армении повторил тезис, который озвучил и ранее — на Россию как на гаранта безопасности более полагаться нельзя. В принципе, он понимает суть дела — явно не до того сейчас союзнику. Понимать-то понимает, но по факту получается, что миротворцы российские свою миссию в Карабахе провалили.

Выступая в парламенте, Пашинян объяснил, что страна намерена полностью ратифицировать Римский статут. Но это не из-за желания досадить России, а исключительно для укрепления собственной безопасности. Нелишним будет напомнить на всякий случай, что Римский статут — это в том числе и признание компетенции Международного уголовного суда в Гааге. Да, того самого, что выдал ордер на арест президента Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

И еще нужно добавить для полноты картины, что Армения проводит совместные учения с США. Их нельзя назвать масштабными и на что-то влияющими, но с политической точки зрения неприятно. Особенно учитывая тот факт, что Ереван отказался проводить у себя маневры ОДКБ и, как считается, вполне может покинуть эту организацию. Это прямо вытекает из его слов относительно того, что Россия — более не гарант безопасности Армении. А кто тогда? Запад, кто же еще. Пашинян и об этом говорит — ближе нужно быть к Европе и Америке.

Тем временем Владимир Путин, выступая на экономическом форуме во Владивостоке, заверил аудиторию: никаких проблем с Арменией у России нет, равно как и с премьер-министром Пашиняном — никто никуда не разворачивался, все у нас нормально. Проблемы в Карабахе, конечно, остаются, но исключительно гуманитарного характера.

Интерпретировать это можно следующим образом: мы боевые действия вам остановили? Остановили. Армянские власти признали этот район частью Азербайджана? Признали. Какие тогда к нам претензии? Вот теперь и разбирайтесь сами. Мы вам столько лет предлагали разные варианты выхода из кризиса, но вы не услышали. Так что претензии не принимаются.

Не будем открывать дискуссию на тему того, есть у нас с Арменией разворот или нет. Обратим свои взоры на Азербайджан. С ним-то у нас все нормально? Но вот МИД РФ выражает партнерам демарш. Баку, оказывается, не полностью признает российские выборы. Имеются ввиду те районы, которые Москва считает своими, но с этим, так сказать, не все согласны. И Азербайджан в их числе. Кажется, что разворот у нас может случиться не только с Арменией. Вот и с Казахстаном не все ладно. И опять из-за того же самого — из-за Украины.

Известные юмористы съездили на те самые вышеуказанные территории, и вроде бы после этого у них начались трудности с казахстанскими гастролями. Собственно, как может не случиться разворота, когда у нас по телевизору говорят, мол, нужно через дружественную Грузию и союзную Армению в Иран пробить прямой коридор. Может быть, мы чего-то не понимаем? Это такой новый вид союзнических отношений. Но Запад, каким бы плохим он ни был, ничего подобного не требует. Напротив, сладкими речами заманивает в сети свои порочные. И если так дальше пойдет, многие дружественные ныне страны могут и не устоять.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".