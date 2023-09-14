Посол Антонов обвинил США в двуличии после комментариев визита Ким Чен Ына в РФ

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал комментарии со стороны США визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию проявлением двуличия. По его словам, Россия способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать, а у США «нет права учить нас как жить».

«У США нет никакого права учить нас, как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать. Попытки представить продуктивный и взаимовыгодный российско-северокорейский диалог как фактор нестабильности в мире вызывают не только недоумение, но и отторжение»,— заявил дипломат (цитата по Telegram-каналу российского посольства).

Анатолий Антонов отметил, что США выражают обеспокоенность военно-техническим сотрудничеством России с зарубежными странами, несмотря на то, что сам Вашингтон поставляет оружие Украине. «Двуличие Вашингтона уже давно не удивляет: поставлять оружие в "горячую" точку, то есть на Украину, американцам можно, а российское военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, по логике администрации, незаконно»,— добавил он.

12 сентября глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию. 13 сентября он встретился с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Из переговоры в расширенном формате продлились около часа. Потом президент России и лидер КНДР переговорили тет-а-тет. По итогам переговоров Владимир Путин отметил перспективы военно-технического сотрудничества России с КНДР.

После приезда Ким Чен Ына в Россию руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты готовы принять меры, чтобы предотвратить развитие военно-технического сотрудничества двух стран.«Мы будем наблюдать за происходящим и при необходимости без колебаний примем меры, чтобы призвать к ответу виновных», — сказал он.

Подробнее о встрече президента РФ с лидером КНДР — в материале «Ъ» «Операция Ын и другие приключения Путина».