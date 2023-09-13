Главные новости за 13 сентября. Кубань, Крым, Адыгея

В результате ракетной атаки по Севастополю пострадали 24 человека. Удар пришелся по площадке Севморзавода.

Минобороны заявило, что удар по судоремонтному заводу Орджоникидзе в Севастополе нанесли десятью крылатыми ракетами.

В результате ракетной атаки со стороны ВСУ были повреждены семь многоквартирных и один частный дом.

В Анапе задержали мужчину, который пытался преследовать школьницу и зашел за ней во двор жилого дома.

В акватории Черного моря российскими военными были обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера.

Сочинский ресторан впервые запустил доставку еды на частном самолете. Услугой смогут воспользоваться клиенты из Москвы.

В суд направили материалы уголовного дела, возбужденного по факту аварии на объездной дороге в станице Выселки, в которой погибли три человека, в том числе 11-летний ребенок.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг вложит 129 млрд руб. в создание и развитие курортов на Кубани, в Крыму и Алтайском крае.

В Анапе мужчина и женщина, катаясь на электросамокатах, сбили трехлетнего ребенка и скрылись. Их задержали полицейские.

Из-за вспышки африканской чумы свиней в Краснодарском крае установили угрожаемую зону и зону наблюдения, в которую вошли 11 районов региона и отдельные поселения.

В Анапе мужчина выпал из окна верхних этажей многоквартирного дома. Он упал на козырек подъезда и выжил.

Первый Восточный окружной военный суд назначил жителю Канска семь лет лишения свободы в колонии особого режима за призывы взорвать Крымский мост.

В Ейске завершают восстановление многоэтажки по улице Коммунистической, на которую 17 октября 2022 рухнул военный самолет СУ-34.

В краснодарской многоэтажке на улице Московской упал лифт, в котором находились четверо взрослых и двое детей. Некоторые из них получили травмы и были госпитализированы.

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