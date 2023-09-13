В Анапе задержали мужчину, преследовавшего школьницу

В Анапе задержали мужчину, который попытался войти во двор жилого дома вслед за школьницей. Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ОМВД России по Анапе Фото: пресс-служба ОМВД России по Анапе

Информация о происшествии распространилась в соцсетях днем ранее. По свидетельствам очевидцев, злоумышленник увидел несовершеннолетнюю девочку, возвращавшуюся из школы домой и попытался войти вслед за ней в калитку двора частного домовладения на улице Шевченко.

Выявленные в сети сведения стали основанием для проведения проверки. После задержания мужчина пояснил, что «перебрал с алкоголем» и перепутал дом, в котором снимал комнату. Злого умысла, по заявлению мужчины, в его действиях не было.

Анастасия Донскова

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