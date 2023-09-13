Ресторан в Сочи впервые запустил доставку еды на частном самолете

Сочинский ресторан впервые запустил доставку еды на частном самолете. Об этом сообщает «АиФ Краснодар».

Услугой смогут воспользоваться клиенты из Москвы. По заявлению заведения, в течение 48 часов повара вместе с заготовками отправятся в столицу на самолете, после чего дома у клиента приступят к приготовлению блюд. Заказ подадут в коллекционной посуде.

Представители ресторана заявляют, что данная услуга не имеет аналогов на российском рынке.

Анастасия Донскова

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