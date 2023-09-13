В Анапе пара электросамокатчиков сбила трехлетнего ребенка и скрылась

В Анапе мужчина и женщина, катаясь на электросамокатах, сбили трехлетнего ребенка и скрылись. Их задержали полицейские, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Анапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

25-летний житель Липецкой области и его спутница сбили ребенка в сквере Гудовича 9 сентября. Ребенок упал и получил травму головы. Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции.

Информация о происшествии изначально появилась в соцсетях. Полицейские передали материалы по подследственности.

Георгий Ефименко

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