В суд направили дело о смертельной аварии с тремя погибшими в Выселках

В суд направили материалы уголовного дела, возбужденного по факту аварии на объездной дороге в станице Выселки, в которой погибли три человека, в том числе 11-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, днем 4 июня текущего года 60-летний водитель автопоезда в составе тягача МAN двигался по автодороге по направлению от трассы «Журавская — Тихорецк» в сторону станицы. В ходе движения мужчина выехал на встречную полосу. Пытаясь уйти от столкновения с автомобилем Skoda, водитель грузовика выехал на обочину, где столкнулся с легковым авто, в котором находилась семья из четырех человек.

В результате столкновения погибли 47-летний водитель легкового автомобиля, его 11-летний сын и 44-летняя сожительница. Тяжелые травмы получил 18-летний сын погибшего.

«Следствием установлено, что обвиняемый с февраля 2021 года был лишен права управления транспортными средствами»,— говорится в сообщении.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, лишенным права управления ТС, повлекшего смерть двух и более лиц). Подозреваемого заключили под стражу, на его имущество наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба.

Анастасия Донскова

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