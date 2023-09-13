В Краснодаре завели уголовное дело после падения в многоэтажке лифта с людьми

В СУ СКР по Краснодарскому краю после инцидента с лифтом в одном из домов ЖК «Светлый» в Краснодаре возбудили уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как сообщает пресс-служба ведомства, будет назначен полный комплекс судебных экспертиз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Следователи и криминалисты производят осмотр места происшествия. Руководитель краевого управления СКР Андрей Маслов поручил установить все обстоятельства произошедшего, изъять всю техническую документацию по эксплуатации лифтового оборудования в доме и дать юридическую оценку действиям всех лиц, отвечающих за его безопасность.

13 сентября около 8:00 в многоквартирном доме на улице Московской произошло падение в шахту лифта. В нем находились четверо взрослых и двое детей трех и четырех лет. Некоторые из них получили травмы и были госпитализированы в медучреждение. По предварительным данным, их здоровье и жизнь вне опасности.

Прокуратура проверит управляющую компанию дома — ООО «Единый город».

Татьяна Ручкина

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