Пострадавший от крушения истребителя дом в Ейске сдадут в ноябре

В Ейске завершают восстановление многоэтажки по улице Коммунистической, на которую 17 октября 2022 рухнул военный самолет СУ-34. В ноябре 2023 года жители получат ключи от своих квартир, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

После крушения самолета полностью демонтировали четыре подъезда. Аварийно-восстановительные работы начали в феврале 2023 года. Строители уже возвели восемь этажей, сейчас осуществляется кладка наружных стен девятого этажа и внутренних перегородок. Проведением внутренних отделочных работ и восстановлением инженерных сетей электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации занимаются более 100 человек и три единицы техники. Общая площадь работ составила около 7 тыс. кв. м.

В результате крушения военного самолета 17 октября 2022 года погибли 16 человек, еще 43 пострадали. По заявлению Минобороны России, истребитель-бомбардировщик СУ-34 во время учебного полета пробыл в воздухе меньше трех минут из-за загоревшегося двигателя. Пилоты успели катапультироваться.

Георгий Ефименко

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