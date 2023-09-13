Миллиардер Ротенберг вложит 129 млрд рублей в создание курортов на юге РФ

Бизнесмен Аркадий Ротенберг вложит 129 млрд руб. в создание и развитие курортов на Кубани, в Крыму и Алтайском крае. Об этом сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как отметил миллиардер, это будет рекреационная инфраструктура «нового формата», включающая апартаменты, отели, аквапарки и оздоровительные учреждения различных ценовых категорий. В рамках проекта на курортах благоустроят пляжи, туристические маршруты, общественные зоны. Часть этих объектов, с согласия местных властей, будет общедоступной. В частности, в Геленджике будет создана «новая комфортная туристическая среда».

В 2026 году планируется запустить первые очереди курортов в Краснодарском крае, Крыму и на Алтае.

Аркадию Ротенбергу и его семье принадлежит строительный бизнес, контроль аэропорта Шереметьево, доля в TPS Avia и другие предприятия. Согласно рейтингу российских миллиардеров Forbes, состояние предпринимателя оценивается в $3,5 млрд. Господин Ротенберг занимает 35 место в списке.

Анастасия Донскова

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