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В Севастополе при ракетной атаке повредилось восемь домов

В результате ракетной атаки на Севастополь со стороны ВСУ повредились семь многоквартирных и один частный дом. Об этом сообщил и. о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов на аппаратном заседании правительства, сообщает ТАСС.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Евгений Горлов отметил, что после ЧП в Севастополе провели обход. Во время него выявили повреждение четырех кровель и около 60 окон.

13 сентября около 3:30 по мск Севастополь был атакован десятью крылатыми ракетами. В городе сработало ПВО. В результате пострадали 24 человека. После удара начался пожар на южной площадке Севморзавода.

В Минобороны отметили, что семь крылатых ракет удалось сбить. Кроме того, три безэкипажных катера ударили по отряду кораблей Черноморского флота.

Татьяна Ручкина

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