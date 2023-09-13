В Анапе мужчина выпал из окна многоэтажки и выжил

В Анапе мужчина выпал из окна верхних этажей многоквартирного дома. Он упал на козырек подъезда и выжил, сообщает «Кубань-Спас».

ЧП произошло 11 сентября, однако известно об этом стало только сейчас. К спасателям обратилась жительница квартиры, окна которой выходят на козырек подъезда. Она услышала грохот, увидела лежащего на козырьке мужчину и обратилась за помощью.

Пострадавший был в сознании и кричал от боли. Спасатели погрузили его на носилки и эвакуировали через окно женщины к карете скорой помощи. Мужчину передали в удовлетворительном состоянии, у него была травма ноги.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram