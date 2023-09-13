Жителя Канска осудили на 7 лет за призывы взорвать Крымский мост

Первый Восточный окружной военный суд назначил жителю Канска семь лет лишения свободы в колонии особого режима за призывы взорвать Крымский мост. Об этом сообщает «Ъ—Центральная Сибирь» со ссылкой на УФСБ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Мужчина размещал в социальной сети публикации, в которых содержались призывы к насилию в отношении русского населения. Он также призывал совершить подрыв Крымского моста.

Суд признал мужчину виновным в публичных призывах к терроризму (ч.2 ст.205.2) и экстремистской деятельности (ч.2 ст.280 УК РФ).

Татьяна Ручкина

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