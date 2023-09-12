Браконьеры застрелили леопарда Лео из Сочинского нацпарка

В Северной Осетии браконьеры убили леопарда Лео, выращенного в Сочинском нацпарке. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сочинского национального парка Фото: пресс-служба Сочинского национального парка

Переднеазиатский леопард занесен в Красную книгу России. Популяцию этих животных восстанавливают с помощью государственных программ.

«Информацию будут проверять правоохранительные органы. Если факт отстрела животного, занесенного в Красную Книгу, подтвердится, преступников ждет уголовное наказание»,— отметил господин Меняйло.

Лео был выпущен в дикую природу вместе с двумя самками Хостой и Лаурой в 2022 году.

Анастасия Донскова

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