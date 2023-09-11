Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

En+ хочет построить ВЭС для экспорта энергии в Китай

Проект на 1 ГВт под Благовещенском оценивается в 70 млрд рублей

En+ в рамках совместной компании с китайской China Energy рассчитывает в следующем году начать строительство экспортной ветряной электростанции на 1 ГВт на Дальнем Востоке. En+ ожидает, что до 70% средств на строительство составит проектное финансирование от банков КНР. До сих пор многочисленные предлагавшиеся проекты новой генерации в РФ под экспорт в Китай не были реализованы из-за отсутствия механизмов окупаемости. Ключевой проблемой оставалась низкая цена, по которой Китай готов импортировать электроэнергию, но в En+ уверяют, что смогут добиться заключения долгосрочных контрактов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

En+ намерена привлечь китайское проектное финансирование для строительства экспортной ветроэлектростанции (ВЭС) в районе Благовещенска. Компания планирует строить проект стоимость около 70 млрд руб. паритетно с китайской China Energy, проектное финансирование может закрыть до 70% стоимости ВЭС. Об этом на ВЭФ-2023 журналистам сообщил глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков.

«Этот ветропарк мы до определенного этапа продвигали самостоятельно, сейчас китайские партнеры (China Energy.— “Ъ”) предлагают реализовать его 50% на 50%. Свой вклад в проект мы понимаем — сама идея ВЭС, его технико-экономическое обоснование, договоренности с корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики для применения всех спецрежимов. Вклад китайского партнера — это и оборудование для ветропарка по конкурентным ценам, и, конечно, финансирование»,— пояснил господин Хардиков.

По его словам, ставка проектного финансирования может составить порядка 3–4% на десять лет.

ВЭС в Благовещенске мощностью до 1 ГВт ориентирована на экспорт в Китай до 3 млрд кВт•ч в год. Электроэнергию планируется поставлять в китайскую провинцию Хэйлунцзян по уже существующей ЛЭП «Амурская—Хайхэ». «У них южнее нет такого ветропотенциала (как в районе Благовещенска.— “Ъ”). Есть спрос в этой провинции, кроме того, Китай заинтересован в электроэнергии с низким углеродным следом»,— пояснил господин Хардиков. «Если мы договоримся об основных параметрах… думаю, что ничего не помешает в следующем году начать строительство, дальше ВЭС будет вводиться очередями»,— добавил он.

Возможность строительства новой генерации на Дальнем Востоке под экспорт в Китай рассматривали и другие российские игроки: «РусГидро» планировало строить ГЭС, «Интер РАО» — угольную Ерковецкую ТЭС, но ни один из проектов не был реализован. Ключевой проблемой считаются невысокие тарифы на электроэнергию в Китае, которые не предусматривают достаточной для российских компаний окупаемости инвестиций.

По словам господина Хардикова, с китайской стороной планируется заключить долгосрочный договор по сбыту электроэнергии. «Сейчас экспортный тариф привязан к спотовому рынку в Китае, мы хотим и рассчитываем сделать долгосрочный тариф с китайской стороной… Мы рассчитываем на долгосрочный контракт, минимум на десять лет»,— уточнил он.

Как отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, проект En+ отличается от прежде заявленных, так как большинство российских инвесторов предлагали строить угольные ТЭС, а не развивать ВИЭ.

По его расчетам темпы роста спроса на электроэнергию в приграничных с Россией китайских регионах в последние годы были ниже средних по стране (3,8% в Хэйлунцзяне за 2016–2021 годы против 6,6% по стране в целом), однако в этих регионах высока доля угольной генерации, которая в ближайшие годы будет ускоренно выводиться в рамках программы по декарбонизации экономики.

Глава «Совета рынка» Максим Быстров о зеленых сертификатах на выработку ВИЭ

Стоимость электроэнергии для потребителей на высоком напряжении в Хэйлунцзяне составляет 740 юней за MВт•ч ($101 за MВт•ч), что существенно выше стоимости электроэнергии в центральных и южных регионах. Средняя стоимость импортируемой из России электроэнергии в июле составляла около $43 за MВт•ч. «В случае если китайские партнеры не будут готовы к существенному повышению цен и будут ориентироваться на диапазон $40–50 за MВт•ч, En+ придется особое внимание уделять контролю над издержками»,— полагает аналитик.

Татьяна Дятел, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...