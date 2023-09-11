En+ хочет построить ВЭС для экспорта энергии в Китай

En+ в рамках совместной компании с китайской China Energy рассчитывает в следующем году начать строительство экспортной ветряной электростанции на 1 ГВт на Дальнем Востоке. En+ ожидает, что до 70% средств на строительство составит проектное финансирование от банков КНР. До сих пор многочисленные предлагавшиеся проекты новой генерации в РФ под экспорт в Китай не были реализованы из-за отсутствия механизмов окупаемости. Ключевой проблемой оставалась низкая цена, по которой Китай готов импортировать электроэнергию, но в En+ уверяют, что смогут добиться заключения долгосрочных контрактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

En+ намерена привлечь китайское проектное финансирование для строительства экспортной ветроэлектростанции (ВЭС) в районе Благовещенска. Компания планирует строить проект стоимость около 70 млрд руб. паритетно с китайской China Energy, проектное финансирование может закрыть до 70% стоимости ВЭС. Об этом на ВЭФ-2023 журналистам сообщил глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков.

«Этот ветропарк мы до определенного этапа продвигали самостоятельно, сейчас китайские партнеры (China Energy.— “Ъ”) предлагают реализовать его 50% на 50%. Свой вклад в проект мы понимаем — сама идея ВЭС, его технико-экономическое обоснование, договоренности с корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики для применения всех спецрежимов. Вклад китайского партнера — это и оборудование для ветропарка по конкурентным ценам, и, конечно, финансирование»,— пояснил господин Хардиков.

По его словам, ставка проектного финансирования может составить порядка 3–4% на десять лет.

ВЭС в Благовещенске мощностью до 1 ГВт ориентирована на экспорт в Китай до 3 млрд кВт•ч в год. Электроэнергию планируется поставлять в китайскую провинцию Хэйлунцзян по уже существующей ЛЭП «Амурская—Хайхэ». «У них южнее нет такого ветропотенциала (как в районе Благовещенска.— “Ъ”). Есть спрос в этой провинции, кроме того, Китай заинтересован в электроэнергии с низким углеродным следом»,— пояснил господин Хардиков. «Если мы договоримся об основных параметрах… думаю, что ничего не помешает в следующем году начать строительство, дальше ВЭС будет вводиться очередями»,— добавил он.

Возможность строительства новой генерации на Дальнем Востоке под экспорт в Китай рассматривали и другие российские игроки: «РусГидро» планировало строить ГЭС, «Интер РАО» — угольную Ерковецкую ТЭС, но ни один из проектов не был реализован. Ключевой проблемой считаются невысокие тарифы на электроэнергию в Китае, которые не предусматривают достаточной для российских компаний окупаемости инвестиций.

По словам господина Хардикова, с китайской стороной планируется заключить долгосрочный договор по сбыту электроэнергии. «Сейчас экспортный тариф привязан к спотовому рынку в Китае, мы хотим и рассчитываем сделать долгосрочный тариф с китайской стороной… Мы рассчитываем на долгосрочный контракт, минимум на десять лет»,— уточнил он.

Как отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, проект En+ отличается от прежде заявленных, так как большинство российских инвесторов предлагали строить угольные ТЭС, а не развивать ВИЭ.

По его расчетам темпы роста спроса на электроэнергию в приграничных с Россией китайских регионах в последние годы были ниже средних по стране (3,8% в Хэйлунцзяне за 2016–2021 годы против 6,6% по стране в целом), однако в этих регионах высока доля угольной генерации, которая в ближайшие годы будет ускоренно выводиться в рамках программы по декарбонизации экономики.

Стоимость электроэнергии для потребителей на высоком напряжении в Хэйлунцзяне составляет 740 юней за MВт•ч ($101 за MВт•ч), что существенно выше стоимости электроэнергии в центральных и южных регионах. Средняя стоимость импортируемой из России электроэнергии в июле составляла около $43 за MВт•ч. «В случае если китайские партнеры не будут готовы к существенному повышению цен и будут ориентироваться на диапазон $40–50 за MВт•ч, En+ придется особое внимание уделять контролю над издержками»,— полагает аналитик.

Татьяна Дятел, Владивосток