В Госдуме в осеннюю сессию обсудят стандарт шаурмы на фоне массовых отравлений

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции «Новые люди» рассказал «РИА Новости», что в начале осенней сессии в нижней палате парламента пройдет круглый стол по безопасному питанию. На нем при участии Роспотребнадзора, Минздрава и экспертов в числе прочего обсудят стандарт шаурмы.
«Дело нужно доводить до конца, потому что на кону уже не только здоровье людей, но и в буквальном смысле — жизнь»,— сказал господин Даванков.
Владислав Даванков уже обращался в Роспотребнадзор с запросом о создании стандарта шаурмы в июле и августе. По словам вице-спикера, на запрос ему был отправлен рецепт приготовления «ЗОЖ-шаурмы» с сайта «Здоровое-питание. РФ».
За последние два месяца участились случаи отравления шаурмой. Так, в конце августа в Москве от отравления шаурмой пострадали 53 посетителя придорожного кафе «Бистро-24». В ночь на 7 сентября в городе Львове Курской области шаурмой отравились 22 человека, погибла девушка, причиной смерти стал инфекционно-токсический шок. Региональный Следственный комитет возбудил дело по ст. 238 УК РФ (продажа продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшая по неосторожности смерть человека). На данный момент торговая точка закрыта.