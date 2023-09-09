В Госдуме в осеннюю сессию обсудят стандарт шаурмы на фоне массовых отравлений

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков от фракции «Новые люди» рассказал «РИА Новости», что в начале осенней сессии в нижней палате парламента пройдет круглый стол по безопасному питанию. На нем при участии Роспотребнадзора, Минздрава и экспертов в числе прочего обсудят стандарт шаурмы.

«Дело нужно доводить до конца, потому что на кону уже не только здоровье людей, но и в буквальном смысле — жизнь»,— сказал господин Даванков.

Владислав Даванков уже обращался в Роспотребнадзор с запросом о создании стандарта шаурмы в июле и августе. По словам вице-спикера, на запрос ему был отправлен рецепт приготовления «ЗОЖ-шаурмы» с сайта «Здоровое-питание. РФ».

За последние два месяца участились случаи отравления шаурмой. Так, в конце августа в Москве от отравления шаурмой пострадали 53 посетителя придорожного кафе «Бистро-24». В ночь на 7 сентября в городе Львове Курской области шаурмой отравились 22 человека, погибла девушка, причиной смерти стал инфекционно-токсический шок. Региональный Следственный комитет возбудил дело по ст. 238 УК РФ (продажа продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшая по неосторожности смерть человека). На данный момент торговая точка закрыта.

Полина Мотызлевская