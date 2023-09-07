«Ай ди консалтинг» обслужит видеонаблюдение Воронежа и Липецка за 160 млн рублей

Столичная компания «Ай ди консалтинг» получила контракты на обслуживание систем сигнализации, видеонаблюдения, и «обеспечения транспортной безопасности» на трассах в Воронежской и Липецкой областях на 160,3 млн руб. Результаты двух конкурсов были опубликованы на портале госзакупок. Начальная цена контракта в обоих из них не снижалась. Других участников не было.

Заказчиком выступила структура Федерального дорожного агентства «Управление автомобильной магистрали Москва—Харьков». За работы в Воронежской области из федерального бюджета заплатят 112,1 млн руб., в Липецкой — 48,2 млн руб. Обслуживать дорожную инфраструктуру нужно будет в ближайшие два года — с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Ай ди консалтинг» было зарегистрировано в 2013 году для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1 млн руб. Выручка фирмы в 2022 году упала на 24% и составила 693 млн руб. (в 2021-м она равнялась 915 млн руб.), чистая прибыль за год снизилась на 43% — с 33 млн до 19 млн руб. Гендиректор «Ай ди консалтинг» с октября 2022 года — Олег Каличак. 100% компании находятся у столичного АО «ФТК», которое занимается холдинговой деятельностью. АО в свою очередь управляется московским ООО «ФТК менеджмент» Ивана Поминова, которая занимается деятельностью по управлению холдингами. Господин Поминов также владеет четвертью столичной компании по оптовой продаже машин и оборудования «Трейд групп».

С мая 2015 года ООО получило 114 госконтрактов на сумму 5,7 млрд руб. Семь из них были заключены с «Управлением автомобильной магистрали Москва — Харьков», в том числе четыре — на обслуживание систем видеонаблюдения в Воронежской и Липецкой областях в 2021-м году.

Алина Морозова

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