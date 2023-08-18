Подрядчикам видеонаблюдения на трассах в Липецкой и Воронежской области готовы заплатить 160 млн рублей

Структура Федерального дорожного агентства «Управление автомобильной магистрали Москва—Харьков» объявило поиск подрядчиков для обслуживания систем сигнализации, видеонаблюдения, и «обеспечения транспортной безопасности» на трассах в Воронежской и Липецкой областях. Общая начальная цена контрактов составляет 160,3 млн руб.

За работы в Воронежской области из федерального бюджета готовы заплатить не более 112,1 млн руб., в Липецкой — 48,2 млн руб. Проторговывается обслуживание дорожной инфраструктуры на ближайшие два года — с 1 января 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Подрядчиков выберут в ходе конкурса, в котором, согласно материалам закупки, в первую очередь будет учитываться «выгодность ценового предложения», а уже во вторую — «квалификация и опыт» претендента. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 сентября, итоги будут подведены 7 сентября.

Ранее стало известно, что пензенский предприниматель поставит в Воронежскую область 38 камер для фиксации нарушений ПДД за 116 млн руб.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте