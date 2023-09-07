Не жалея плясок

В прокат вышла мелодрама норвежского режиссера Авроры Госсе «Танцующая королева», премьера которой состоялась в этом году на Берлинском кинофестивале в программе фильмов для детей и подростков. Уютно предсказуемое семейное кино о том, как важно верить в себя и не отказываться от мечты, от беспросветной банальности спасает естественность и органичность юных актеров, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учиться танцевать Мине (Лив Эльвира Кипперсунд Ларссон, справа) помогают бабушка и лучший друг

Фото: Amarcord Учиться танцевать Мине (Лив Эльвира Кипперсунд Ларссон, справа) помогают бабушка и лучший друг

Фото: Amarcord

В фильме для многократного пересмотра с подружками, «Грязных танцах» (1987), эти самые танцы становились для юной героини способом повзрослеть, понять, чего она хочет от жизни, и превратиться из ребенка в самостоятельную молодую женщину. Героиня «Танцующей королевы» Мина (Лив Эльвира Кипперсунд Ларссон), пухленькая отличница в очках, чем-то напоминает неловкую и серьезную Фрэнсис Хаусман (Малышку), но ей всего тринадцать. Поэтому танцы для нее связаны не с пробуждением сексуальности и сепарацией от родителей, а прежде всего со стремлением быть принятой в кругу сверстников. Хотя катализатором для ее неожиданного желания танцевать все-таки становится появление в школе нового мальчика Эдвина (Вильяр Кнутсен Бьяадаль), на которого заглядываются все девочки, ведь он звезда хип-хопа местного масштаба с почти двумя сотнями тысяч подписчиков в «Тиктоке».

Эдвин объявляет, что хочет набрать в школе танцевальную труппу для участия в национальном конкурсе, тем более что весьма кстати в их заштатный городок перебрался хореограф Шон (Ченгиз Ал), работавший в Лондоне, Нью-Йорке и Голливуде, а в норвежскую провинцию последовавший за своей любовью. Мина, никогда в жизни не танцевавшая, приходит на отбор, где ее встречают смешки и скептические взгляды. На фоне гибких и ритмичных соучеников она совсем теряется, однако Шон доказывает, что он действительно хороший педагог, поскольку умудряется разглядеть в девочке неподдельный энтузиазм и готовность учиться новому. Он принимает ее в группу и даже ставит в пару с Эдвином. Тот, как настоящая дива, закатывает истерику, но Шон настаивает на своем решении и заставляет заносчивого мальчишку извиниться перед Миной.

Одной школьной группы тут явно недостаточно, и Мина обращается за помощью к своей бабушке (Анне Марит Якобсен), когда-то подвизавшейся танцовщицей в знаменитом варьете. Та первым делом ставит внучку к балетному станку, потому что это основы любого танца, даже хип-хопа. Но и здесь Мине нужен партнер — им становится ее лучший друг Маркус (Стурла Харбитц), такой же стеснительный ботаник, как она сама, однако готовый ради нее на все, даже на бальные танцы под сентиментальные песни из бабушкиной молодости. Всю затею, правда, приходится держать в тайне от Мининых родителей, потому что у ее мамы (Андреа Брайн Ховиг) плохие отношения с бабушкой — она не может простить той собственного «неправильного» детства и считает, что разбитная старушка оказывает на внучку плохое влияние.

Мина делает успехи (показанные, как водится, в таких фильмах, с помощью монтажной нарезки под музыку), а также меняет имидж: разбив копилку, накупает модных шмоток, вместо очков вставляет линзы и красит волосы. Мама недовольна и снова упрекает бабушку, что та поощряет в девочке тягу к поверхностным и несерьезным вещам в ущерб учебе. Зато Эдвин отмечает перемены с удовольствием — он уже не только смирился с их дуэтом, но и нацелен на победу. Еще лучше было бы, говорит он, если бы Мина сбросила вес, так что она садится на диету, несмотря на то что бабушка пытается ее убедить, что она хороша такая, какая есть. А с Маркусом они отдаляются настолько, что тот даже отказывается от занятий танцами.

«Танцующая королева» не преподносит никаких сюрпризов, проходясь по всем обязательным пунктам школьного фильма. Конечно, вранье родителям и попытки Мины подстроиться под чужие стандарты приведут к последствиям, довольно безобидным по современным меркам, но ведь в 13 лет любая ошибка кажется трагедией. Ей также предстоит впервые в жизни пережить настоящее горе, никак не связанное с мальчиками и танцами. И разумеется, Мина, ее родители и лучший друг извлекут из этой истории уроки и пересмотрят свои жизненные приоритеты. Однако все эти неизбежности авторы фильма преподносят с достаточной долей искренности, юмора и здорового реализма, чтобы они не раздражали и даже вызывали желание на финальных титрах начать слегка пританцовывать под вынесенную в название песню АВВА.