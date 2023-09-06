Невский проспект перекроют 12 сентября из-за крестного хода

Невский проспект от дома 175 до площади Александра Невского перекроют с 8:00 до 13:30 12 сентября из-за крестного хода, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

11 и 12 сентября в городе пройдут мероприятия, посвященные Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В этой связи на некоторых улицах Центрального района будет ограничено автомобильное движение.

С 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября запретят останавливаться на площади Александра Невского. Также будет сужена проезжая часть на участках от Чернорецкого переулка до моста Александра Невского и до Невского проспекта. На Казанской площади, Казанской улице, нечетной стороне набережной канала Грибоедова, в переулке Сергея Тюленина и на участке Невского проспекта от Полтавской улицы до площади Александра Невского будет запрещена остановка с 00:00 до 23:59 12 сентября. Автомобильное движение будет запрещено по Казанской улице на участке от Гороховой улицы до Невского проспекта и переулка Сергея Тюленина с 6:00 до 12:00 12 сентября.

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