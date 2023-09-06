В Перми началось строительство ледовой арены

В Перми в микрорайоне Ива началось строительство ледовой арены. Подрядчик установил ограждение, выполнил планировку и расчистку территории. Завершается устройство внутриплощадочных проездов, зон складирования материалов, строительного городка. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Ледовая арена площадью 9 тыс. кв. м возводится на участке, расположенном между жилыми кварталами микрорайона Спортивный и строящимся ТЦ. Спорткомплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми полями, зрительскими трибунами вместительностью не менее 250 человек, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях будет организован учебно-тренировочный процесс и созданы условия для проведения городских соревнований. Стоимость работ составит 1,3 млрд руб.

Договор генерального подряда на строительство спортивного объекта заключен с ООО «Строй-Комплекс». Это пермская компания, которая за семь лет работы в регионе завершила более 40 проектов. Подрядчик должен будет сдать арену через 17 месяцев.