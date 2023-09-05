Юрий Стоянов опроверг свою госпитализацию

Актер Юрий Стоянов опроверг информацию о своей госпитализации. Он заявил, что приезжал в больницу, чтобы сдать общий анализ крови.

Telegram-канал Baza сообщил, что 66-летний артист вчера, 4 сентября, попал в палату отделения терапии. Он якобы поступил с жалобами на головные боли и у него диагностировали гипертоническую болезнь «с высоким риском развития осложнений».

Сам актер в разговоре с каналом Mash назвал эту информацию смешной. «Нет, я не попал в больницу. Я приехал сдать анализы на своей машине и на ней же сейчас уезжаю. Я похож на человека, который плохо себя чувствует?» — спросил он.