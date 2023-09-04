ФНС добивается банкротства дочки «Мотовилихи»

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании несостоятельным ЗАО «Импульс-М». Свои требования ФНС мотивирует наличием задолженности свыше 8,05 млн руб. 1 сентября суд оставил заявление без движения, поскольку заявитель не предоставил доказательств уведомления об иске других лиц, участвующих в деле.

ЗАО «Импульс-М» было зарегистрировано в 1995 году. Изначально компания занималась оказанием услуг проводной телефонной связи и обеспечивала ПАО «Мотовилихинские заводы» доступ к интернету. Сейчас основным видом деятельности компании является деятельность систем обеспечения безопасности. В прошлом году ЗАО вступило в процедуру ликвидации.