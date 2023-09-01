Главные новости Юга России. Коротко

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Президент России подчеркнул, что прорыв Красной армией Миусских рубежей и освобождение донской земли навсегда вписаны в историю страны и народную память.

В Ростовской области приступили к работе участковые избирательные комиссии. С 30 августа в УИК можно подать заявление для голосования по месту фактического нахождения на выборах депутатов регионального парламента. Прием заявлений продлится до 4 сентября.

Погибших бойцов Великой Отечественной войны захоронили у Самбекских высот. В день 80-летия освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» были захоронены останки 24-х солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны на Курской дуге.

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Расходы на проведение выборов в донской парламент выросли в 1,5 раза за пять лет. В 2023 году на проведение выборов в Законодательное собрание Ростовской области будет направлено 528 млн руб. Сумма почти на 50% превышает траты на выборы в 2018 году, когда на данные цели было направлено 353,6 млн руб.

Доходы бюджета Ростовской области выросли на 16% в первом полугодии 2023 года. С января по июль 2023 года доходы бюджета Ростовской области выросли на 16% относительно аналогичного периода прошлого года, и составили 156,5 млрд руб.

На Дону создан совет по реализации Национальной стратегии в интересах женщин. Члены организации будут вырабатывать новые предложения для женщин, и обеспечивать взаимодействие с общественными организациями и властью в рамках реализации Национальной стратегии в 2023-2030 годах.

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Завод «Вина Лефкадии» в Саук-Дере купил владелец винодельни «Мысхако». Развивавшая с 2015 года винзавод семья Михаила Николаева решила выйти из актива. Предприятие мощностью до 3 млн бутылок в год более чем за 1 млрд руб. приобретает структура владельца винодельни «Мысхако» Алексея Сидюкова.

Урожай зерновых в Адыгее снизился на 7% в 2023 году из-за неблагоприятной погоды. В текущем сезоне аграрии Адыгеи собрали 434,1 тыс. т зерновых, что на 7,4% ниже прошлогоднего. Причиной снижения стали проливные дожди.

В Ростове-на-Дону стартовало строительство завода по производству ноутбуков. Российская группа компании «Бештау» приступила к строительству собственного производства компьютерной техники стоимостью 8 млрд руб. в Ростове-на-Дону.

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Дело экс-замглавы Пролетарского района Ростова по факту пожара на Театральном спуске закрыто. Пролетарский районный суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы района Марины Беляевой, обвиненной в халатности (ч.2 ст.293 УК РФ) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ВС РФ подтвердил законность возбуждения уголовного дела против экс-зампредседателя Ростовоблсуда. Верховный суд Российской Федерации отклонил иск бывшего заместителя председателя Ростовского областного суда Татьяны Юровой, пытавшейся оспорить разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении нее. Татьяна Юрова и ее руководитель, председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева, были арестованы в июле 2023 года по подозрению в получении взяток.

Дело о перестрелке с пятью погибшими в Орловском районе Ростовской области будет рассмотрено заново. Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи отменил приговор Ростовского областного суда по резонансному уголовному делу о перестрелке в Орловском районе в 2019 году. Прокуратура обжаловала решение предыдущей инстанции об оправдании восьмерых участников перестрелки, в которой погибло пятеро человек.

В Адыгее прошли учения по борьбе с диверсионными группами. Оперативный штаб республики провел межведомственное тактико-специальное учение «Рельеф», направленное на отработку действий при пресечении действий условной диверсионно-разведывательной группы

Под Геленджиком произошел крупный лесной пожар. Огонь разгорелся ночью с 29 на 30 августа и быстро охватил 118 га леса. Потушить его удалось только спустя сутки.