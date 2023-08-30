Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин поздравил дончан с 80-летием освобождения от немецко-фашистских войск

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 80-летием со дня освобождения региона от войск немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Владимир Путин отметил, что жители Ростовской области разных национальностей сражались, проявляя отвагу и мужество с наступающими силами врага. Прорыв войсками Красной армии Миусских рубежей и освобождение донской земли навсегда вписано в историю страны и народную память. Ростов-на-Дону и Таганрог носят почетное звание «Город воинской славы».

«Мы всегда будем чтить подвиг и самопожертвование всех, кто приближал Великую Победу на донской земле. В адрес наших ветеранов в этот торжественный день – самые теплые слова признания и уважения. Так же достойно, как они, – жители области выполняют сегодня свой долг в ходе специальной военной операции. Приумножают традиции патриотизма и сплоченности, которые завещали нам наши деды и прадеды»,— цитирует пресс-служба правительства содержание поздравительного сообщения.

Президент также пожелал жителям Ростовской области всего наилучшего

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...