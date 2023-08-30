Владимир Путин поздравил дончан с 80-летием освобождения от немецко-фашистских войск

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 80-летием со дня освобождения региона от войск немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Владимир Путин отметил, что жители Ростовской области разных национальностей сражались, проявляя отвагу и мужество с наступающими силами врага. Прорыв войсками Красной армии Миусских рубежей и освобождение донской земли навсегда вписано в историю страны и народную память. Ростов-на-Дону и Таганрог носят почетное звание «Город воинской славы».

«Мы всегда будем чтить подвиг и самопожертвование всех, кто приближал Великую Победу на донской земле. В адрес наших ветеранов в этот торжественный день – самые теплые слова признания и уважения. Так же достойно, как они, – жители области выполняют сегодня свой долг в ходе специальной военной операции. Приумножают традиции патриотизма и сплоченности, которые завещали нам наши деды и прадеды»,— цитирует пресс-служба правительства содержание поздравительного сообщения.

Президент также пожелал жителям Ростовской области всего наилучшего

Анастасия Назарова