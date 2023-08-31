В Ростовской области приступили к работе участковые избирательные комиссии

С 30 августа на территории Ростовской области начали работу 2 554 участковые избирательные комиссии которые будут обеспечивать проведение выборов в Законодательное собрание, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

В течение трех дней голосования с 8 по 10 сентября в работе будут задействованы 26 тыс. организаторов.

«С сегодняшнего дня в УИК можно подать заявление для голосования по месту фактического нахождения на выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области»,— сообщили в избиркоме региона.

Прием заявлений продлится до 4 сентября.

Ранее сообщалось, что в грядущих выборах жителям Ростовской области предстоит выбрать 60 депутатов нового созыва донского парламента из более чем 400 кандидатов, выдвинутых партиями «Единая Россия», КПРФ «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Коммунисты России» и «Новые люди».

Анастасия Назарова